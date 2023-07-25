Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

Temmuz 2023 emekli ve maaş zammı netleşti. Maaş zammı oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye yıl sonunda yeni bir zam daha yapılacağının sinyalini verdi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatar? İşte cevabı...