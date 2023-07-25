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Haberler Galeri Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

Temmuz 2023 emekli ve maaş zammı netleşti. Maaş zammı oranları Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan emekliye yıl sonunda yeni bir zam daha yapılacağının sinyalini verdi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman, hangi tarihte yatar? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.07.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 25.07.2023 10:23
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

2023 Temmuz ayı emekli zammı açıklandı. Milyonlarca kişi, Temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağını araştırıyor. SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, 2023 emekli Temmuz zammı farkları ne zaman yatacak? İşte merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşti. TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklilerine 6 aylık dilim için enflasyon farkı ile birlikte yüzde 25 zam yapılması öngörüldü. Bu kapsamda enflasyon oranına refah payı ekleniyor. Buna göre emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

En düşük emekli aylığı 7.500 TL olarak uygulanmaya devam edecek. Emekli aylıklarına yapılan yüzde 25 zam, kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 25 zam sonrası 7.500 TL'nin altında kalan aylıklar, daha önce olduğu gibi 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti. Bu sebepten dolayı emekli memurlar maaşlarını zamsız olarak almışlardı.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2023? 4A, 4B, 4C MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ! Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatar?

Yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.