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Haberler Galeri TOKİ'den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL'den...

TOKİ'den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL'den...

TOKİ' den ev sahibi olmak isteyenlere son dakika müjdesi geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yeni kampanlarını duyurmaya devam ediyor. Yeni kampanyaya göre, açık artırma ile 42 ilde 182 konut satışa çıkarılacak. Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade imkanının sağlanacağı projede önemli detaylar bulunuyor. Peki, TOKİ 42 ilde 182 konut açık artırma ne zaman?, TOKİ açık artırma başvurusu başladı mı, şartları neler? İşte, TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire fiyatları...

Giriş Tarihi: 31.07.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 15:58
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TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL’den...

TOKİ'den ucuz konut fırsatı! Şanlı iller açıklandı! TOKİ, kampanyalı konut satışlarına devam ediyor. Ev almak isteyenler, TOKİ'nin yeni konut satışı ilanlarını yakından takip ediyor. Son yapılan projeler kapsamında 2+1, 3+1, 4+1 odalı daireler, açık arttırma yöntemiyle sahiplerine teslim edilecek. 42 ilde gerçekleştirilecek olan TOKİ konut satışlarıyla belirlendi. İşte, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 dairelerin fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL’den...

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURUSU BAŞLADI MI 2023?

TOKİ 42 il için açık artırma yöntemiyle konut satışı yapacağını duyurdu. Müzayedede 182 konut satışa çıkarılacak. Açık artırma 1 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

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TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL’den...

Vatandaşlar ayrıca internetten (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.

TOKİ AÇIK ARTIMA EVLERİ BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL’den...

NOT: Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir.

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TOKİ’den uygun fiyatlı konut fırsatı! Ev almak isteyenlere müjde! 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler 568 bin TL’den...

TOKİ AÇIK ARTIRMA EVLERİ HANGİ İLLERDE?

-Adana
-Afyonkarahisar