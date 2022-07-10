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Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu, havada yakıt ikmali yapabilen dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC-135R tipi tanker uçaklarla savaş jetlerine gökyüzünde yakıt desteği vererek Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor. Gökyüzünde filonun tanker uçağından F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor.

Giriş Tarihi: 10.07.2022 13:57
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Türkiye’nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu filo, Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun menzilli operasyonlarında en kritik görevlerden birini üstleniyor.

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Türkiye’nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

Başta F-16 ve F-4 savaş uçakları ile Havadan İhbar ve Kontrol Uçağı olmak üzere çok sayıda hava aracına KC-135R tipi tanker uçakla yakıt ikmali yapabilen filo, Türk Hava Kuvvetlerinde, Türk mitolojisinde kimsesiz bir çocuğu büyüttüğüne inanılan dişi kurt Asena'ya atıfla verilen "Asenalar" çağrı koduyla biliniyor.

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Türkiye’nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

Zorlu görev öncesi yaptıkları toplantıda, kullanacakları güzergahtan ikmal yapılacak uçakların özelliklerine kadar operasyonu en ince ayrıntısına kadar ele alan ekip, tanker uçakta yapılan hummalı hazırlığın ardından yaklaşık 100 ton yakıtla 10. Tanker Üs Komutanlığından havalanıyor.

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Türkiye’nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

TEK HAVALANMADA 20 SAVAŞ UÇAĞINA YAKIT VEREBİLİYORLAR

Çoğunlukla yerden yaklaşık 20-40 bin feet yükseklikte gerçekleştirilen buluşmada, destek sağlanacak uçak, hava sıcaklığı, rüzgar, hız, yükseklik gibi çok sayıda detayın telsiz konuşmalarında hesaplanmasının ardından tanker uçağın arkasına yanaşılıyor.

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Türkiye’nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor

Tanker uçağın kuyruk kısmında yerini alan Havada Yakıt İkmal Operatörü, "Boom" adı verilen aparatla arkalarında duran uçağa saatte 600 ile 1000 kilometre arasında hızla giderken yakıt transferini yapıyor.