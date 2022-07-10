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Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor! Tek uçuşta 20 savaş uçağını göklerde tutuyor
Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda konuşlu, havada yakıt ikmali yapabilen dünyada sayılı filolardan 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığı, KC-135R tipi tanker uçaklarla savaş jetlerine gökyüzünde yakıt desteği vererek Türkiye'nin operasyonel gücüne güç katıyor. Gökyüzünde filonun tanker uçağından F-16 uçağına dakikada 1 ton yakıt aktarılabiliyor.