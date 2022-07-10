Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle bankalar hizmet vermiyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte gözler bankaların açılacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda bankaların 13-14 Temmuz'da açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...