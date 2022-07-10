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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar ne zaman açılıyor? Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle bankalar hizmet vermiyor. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Ancak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile birlikte gözler bankaların açılacağı tarihe çevrildi. Bu kapsamda bankaların 13-14 Temmuz'da açık olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 13:50
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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

Bankalar ne zaman açılıyor? Bankada işleri olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olan bankaların hangi tarihte açılacağını araştırmaya başladı. Kurban Bayramı tatilinin 15 Temmuz ile birleştirilerek 9 güne çıkarılmasının ardından konu hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

BANKALAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Kurban Bayramı'nı takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günleri idari izin kapsamına alındı. Bu kapsamda bankalar 18 Temmuz Pazartesi günü hizmet vermeye başlayacak.

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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR, KAPANIYOR?

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediliyor.

İşte banka banka çalışma saatleri:

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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank çalışma saatleri, 02 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

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Bankalar ne zaman açılıyor? 13 Temmuz Çarşamba bankalar açık mı? Bayram tatili sonrası bankalar ne zaman açılacak?

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.