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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

KYK borçları silinecek mi? KYK affı gelecek mi? soruları, son günlerde öğrenim kredisi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yükseköğrenim öğrenci affının ardından KYK borçları da gündeme geldi. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 14:28
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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

KYK borçları silinecek mi? Yükseköğrenim gören öğrencilere yönelik burs ve kredi ödemeleri yapılıyor. KYK'dan öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, mezuniyetin ardından 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyor. Geçtiğimiz günlerde yükseköğrenim öğrenci affının yürürlüğe girmesinin ardından KYK borcu yeniden gündeme geldi. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı? İşte cevaplar...

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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK öğrenim kredisi borçlarına yapılandırma ya da af açıklaması bulunmuyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiği takdirde ahaber.com.tr'de olacak.

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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.

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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

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KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.