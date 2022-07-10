10 Temmuz 2022, Pazar
KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı?
KYK borçları silinecek mi? KYK affı gelecek mi? soruları, son günlerde öğrenim kredisi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yükseköğrenim öğrenci affının ardından KYK borçları da gündeme geldi. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK affı gelecek mi? KYK kredi borcu af var mı, yapılandırma olacak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 10.07.2022 14:28 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 14:28
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