12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

12 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından hesaplara yatırılan Evde Bakım maaşı,2023 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yeniden hesaplandı.Bu bilgiler ışığında söz konusu maaşlara yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, 12 Ocak 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:08
  • 1
  • 10
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 ZAMLI Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak il bazında hesaplara yatırılıyor. Devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, yüzde 30'luk emekli ve memur zam oranı sonrası ödemelerin ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, e-Devlet Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

  • 3
  • 10
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

  • 4
  • 10
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

  • 5
  • 10
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK 2023?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.