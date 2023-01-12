12 Ocak 2023, Perşembe
2023 ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 12 OCAK EVDE BAKIM AYLIĞI yatan iller listesi...e-Devlet sorgulama ekranı!
12 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından hesaplara yatırılan Evde Bakım maaşı,2023 yılında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından yeniden hesaplandı.Bu bilgiler ışığında söz konusu maaşlara yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, 12 Ocak 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:08
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