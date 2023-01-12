ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

Dün başlayan Ankara Mamak TOKİ kura çekilişi bugün de devam ediyor. Kura çekilişinin tamamlanması ile birlikte 3.645 konut sahibini bulmuş olacak. Kura çekilişi Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ankara Mamak kura sonuçları sorgulama ekranı...