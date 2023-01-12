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Haberler Galeri ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. 8 Ocak 2023 tarihinde başlayan TOKİ Ankara kuraları bugün sona eriyor. Mamak ilçesindeki 3 bin 645 konutun hak sahipleri belirlenirken noter huzurunda çekilen kuraların isim listesi sorgulama ekranı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TOKİ Ankara Mamak ilçesi kura sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:21
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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

Dün başlayan Ankara Mamak TOKİ kura çekilişi bugün de devam ediyor. Kura çekilişinin tamamlanması ile birlikte 3.645 konut sahibini bulmuş olacak. Kura çekilişi Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek ve kurumun YouTube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ankara Mamak kura sonuçları sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla öğrenilebiliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!

11 - 24 OCAK 2023 TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-15-16-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik