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ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 TOKİ Ankara MAMAK ilçesi kura sonuçları! 2+1, 3+1 İSİM LİSTESİ!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekim heyecanı sürüyor. 8 Ocak 2023 tarihinde başlayan TOKİ Ankara kuraları bugün sona eriyor. Mamak ilçesindeki 3 bin 645 konutun hak sahipleri belirlenirken noter huzurunda çekilen kuraların isim listesi sorgulama ekranı, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, TOKİ Ankara Mamak ilçesi kura sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 12.01.2023 10:11Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 10:21