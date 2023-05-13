13 Mayıs 2023, Cumartesi
Türkiye’nin ilk jet motoru “annelerin” elinde büyüyor: HÜRJET birinci çocuğumuz gibi oldu
Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı HÜRJET Projesi'nde görev alan "anneler", uçağı çocuklarına gösterdikleri titizlik ve özenle geliştiriyor. HÜRJET İtki Sistemleri Entegre Ürün Sorumlusu Şahika Saç, "Bu süre boyunca çocuklarımızdan, anne-babalarımızdan, ailemizden fedakarlık yaptık. Hepimizin çocukları için yapılacak bir özveri olduğu için katlanabildik" dedi.
Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:08 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 17:08
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