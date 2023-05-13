8 milyon SSK ve Bağ-Kur'luya zam pusulası! Asgari ücret, memur, işçi ve EYT'li için hesaplandı! Seyyanen, refah payı artışı...

Yeni emeklilik sistemi için açıklamalar yakından takip ediliyor. Seçimlerin ardından çıkarılacak yeni düzenlemeler ile emeklilik sistemi için detaylar netleşmiş olacak. Bazı kesimlere seyyanen artış beklenirken, refah payı düzenlemesi de gündemde yer alıyor. Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanlarının da ücretleri artmış olacak. Asgari ücret, emekli, memur, işçi ve EYT'liler başta olmak üzere milyonları ilgilendiren zam tarihleri için detaylar merak ediliyor. İşte, asgari ücret, memur ve EYT'li için son gelişmeler!