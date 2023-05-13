HaberlerGaleriEmekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşlarını yakından ilgilendiren zam oranı için kritik açıklama geldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammının belirlenmesinde önemli bir etken oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya, emekli taban maaşının ise 7.500 TL olduğunu açıkladı. Temmuz ayında asgari ücrete de zam sinyali gelmişti. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ve zam takvimi için detaylar!