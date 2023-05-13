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Haberler Galeri Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Emekli maaşlarını yakından ilgilendiren zam oranı için kritik açıklama geldi. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları maaş zammının belirlenmesinde önemli bir etken oluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin liraya, emekli taban maaşının ise 7.500 TL olduğunu açıkladı. Temmuz ayında asgari ücrete de zam sinyali gelmişti. Hal böyle olunca, "Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, emekli maaş ve zam takvimi için detaylar!

Giriş Tarihi: 13.05.2023 17:15
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Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaş ve zam takvimi için detaylar yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli, memur ve asgari ücret zammı için önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, enflasyonun etkilerinin ortadan kaldırılması için asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere düzenlemelerin seçimler sonrası hızla hayata geçirilmesini istedi. Hal böyle olunca, gözler Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranlarına çevrildi. İşte, emekli maaş ve zam takvimi!

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Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

Başkan Erdoğan, emekli maaş zammı için önemli açıklamalarda bulundu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Önümüzde memurların maş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışı getirdik. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13.5 oranında refah payı ilave ederek toplamda yüzde 30 oranında zam yapıldı.

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Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşının reel olarak yüzde 136 artışta yaklaşık 12 bin liraya çıkarıldı. Temmuzda bir adım daha atacağız. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak. Bakanımıza, yasal tarih olan temmuz ayına kadar bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim.

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Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİYE ZAM VE EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ

Ücrette adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlıyız. Kanuni düzenleme gerektirdiği için yeni yasama döneminde atacakları adımlardan birinin de birinci dereceye geldiği halde 3600 ek gösterge alamayan memurlara yönelik olacak. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Memurlarımız gönüllerini ferah tutsunlar, müsterih olsunlar. Bize güvenmeye, hükümetlerine inanmaya devam etsinler.

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Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tarihler ortaya çıktı! 8.000, 8.500, 9.000 TL maaş alanlar...

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.