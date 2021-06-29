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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğal gaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı. Geminin LNG depolama kapasitesi 170 bin, gaz olarak depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. Ertuğrul Gazi, 25 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girmişti.

Giriş Tarihi: 29.06.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 10:57
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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

Dörtyol ilçesinde Botaş-Dörtyol FSRU Terminali'ndeki Ertuğrul Gazi'nin yanına römorkörler yardımıyla yanaşan Bahama bandıralı Berge Arzew gemisi, Cezayir'den yüklediği LNG'yi Ertuğrul Gazi'ye aktarıyor.

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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

Gemiden gemiye yapılan transferin 2 Temmuz Cuma günü tamamlanması planlanıyor. Berge Arzew, Ertuğrul Gazi'ye bu sürede 132 bin metreküp LNG nakledecek. Ertuğrul Gazi bunu yaklaşık 85 milyon metreküp doğal gaza dönüştürecek.

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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

Nakledilen LNG'yi üzerindeki ünitelerde gazlaştırma özelliğine sahip Ertuğrul Gazi, talebe ve ihtiyaca göre bu gazı kendi deposunda tutabildiği gibi doğal gaz boru hattı sistemine de aktarabiliyor.

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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

295 metre boy, 46 metre ene sahip Ertuğrul Gazi'nin 63 metre yüksekliği bulunuyor.

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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama gemisi! Ertuğrul Gazi'ye LNG nakli başladı

Geçen yıl Güney Kore'de üretilen gemi, günlük 28 milyon metreküplük gazlaştırma kapasitesiyle dünyada kapasitesi en yüksek gemilerin başında geliyor.