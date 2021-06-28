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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

Araba almak isteyenler için fiyat listeleri güncellendi. Yaz aylarının gelmesi sonrasında araba fiyatları sorgulanıyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmeyen artışlar yaşanmıştı. Tatil planı yapan vatandaşlar ellerini çabuk tutmak istiyor. Sıfır otomobil almak isteyenler markaların güncel fiyatlarına resmi siteleri üzerinden ulaşabiliyor. Listeye göre 150 bin TL altında araba bulmak oldukça zor gözüküyor. İşte, Hyundai, Kia, Nissan, Opel sıfır fiyatları...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 21:52
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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

Araba alacaklar dikkat... Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı. Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Dacia gibi markalar sıfır araba fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Haziran ayının sonuna geldiğimiz dönemde yaz tatili planı yapanlar araba fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış araba alacakları hayal kırıklığına uğratmıştı. Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. Markaların güncel sıfır araç fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Hyundai, Kia, Nissan, Opel güncel fiyatları...

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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL---- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL---- Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL---- Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL---- Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL

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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

FIAT

EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL---- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL---- Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL