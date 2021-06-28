Araba alacaklar dikkat... Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı. Hyundai, Kia, Nissan, Opel, Dacia gibi markalar sıfır araba fiyat listelerinde güncellemeye gitti. Haziran ayının sonuna geldiğimiz dönemde yaz tatili planı yapanlar araba fiyatlarını sorgulamayı sürdürüyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış araba alacakları hayal kırıklığına uğratmıştı. Türkiye'de otomobil satışı yapan birçok marka her ay farklı farklı kampanyalar yapıyor. Markaların güncel sıfır araç fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Hyundai, Kia, Nissan, Opel güncel fiyatları...