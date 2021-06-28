28 Haziran 2021, Pazartesi
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Araba alacaklar dikkat! Tavan yaptı, o fiyatın altında kalmadı! Hyundai, Kia, Nissan, Opel...
Araba almak isteyenler için fiyat listeleri güncellendi. Yaz aylarının gelmesi sonrasında araba fiyatları sorgulanıyor. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında beklenmeyen artışlar yaşanmıştı. Tatil planı yapan vatandaşlar ellerini çabuk tutmak istiyor. Sıfır otomobil almak isteyenler markaların güncel fiyatlarına resmi siteleri üzerinden ulaşabiliyor. Listeye göre 150 bin TL altında araba bulmak oldukça zor gözüküyor. İşte, Hyundai, Kia, Nissan, Opel sıfır fiyatları...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 21:52 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 21:52
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