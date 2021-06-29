Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında istihdamın sağlanması için bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği... Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçiş yapmak için gün sayılan Türkiye'de gözler bu ödeneğin biteceği tarihe çevrildi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak? İşte cevaplar...