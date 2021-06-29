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Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçiş yapılacak Türkiye'de gözler kısa çalışma ödeneğine çevrildi. Yasakların sona erecek olması ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...