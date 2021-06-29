29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 1 Temmuz'da normalleşme sürecine geçiş yapılacak Türkiye'de gözler kısa çalışma ödeneğine çevrildi. Yasakların sona erecek olması ile birlikte kısa çalışma ödeneğinin devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2021 11:37
  • 1
  • 10
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında istihdamın sağlanması için bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Bunlardan biri de işçi ve işverenleri yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği... Üçüncü kademeli normalleşme sürecine geçiş yapmak için gün sayılan Türkiye'de gözler bu ödeneğin biteceği tarihe çevrildi. Peki, kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, haziran ayına ilişkin kısa çalışma ödeneğinin ödeneceği tam tarih henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki ödemelere bakacak olursak ödemelerin temmuz ayının ilk haftası yatırılması bekleniyor.

  • 3
  • 10
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık."

Buna göre, süre uzatılmazsa Haziran ayı kısa çalışma ödeneğinin temmuz ayının ilk haftası yattıktan sonra sona ermesi bekleniyor.

  • 4
  • 10
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

  • 5
  • 10
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme! Uzatılacak mı, ne zaman bitecek? 2021 Haziran ayı KÇÖ ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.