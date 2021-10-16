Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 15 kişilik bir komisyon tarafından belirlenen asgari ücret için çalışmalar başlıyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için komisyon toplantıları yakında başlayacak. 2022 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, gözler zam oranının ne kadar olacağına çevrildi. Bir önceki yıllara bakarak asgari ücret zammı ile ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...