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Haberler Galeri Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 15 kişilik bir komisyon tarafından belirlenen asgari ücret için çalışmalar başlıyor. Yeni asgari ücreti belirlemek için komisyon toplantıları yakında başlayacak. 2022 asgari ücret zammı heyecanla beklenirken, gözler zam oranının ne kadar olacağına çevrildi. Bir önceki yıllara bakarak asgari ücret zammı ile ilgili ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Peki, asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Salim Demirkıran
Giriş Tarihi: 16.10.2021 16:10 Güncelleme Tarihi: 16.10.2021 16:39
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Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Asgari ücret 2022 zammı ne kadar olacak? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise Aralık ayında toplantılarına başlayacak. Son toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, yeni asgari ücret zam oranını açıklayacak. Asgari ücret zammı ile ilgili beklentileri yazımızda ele aldık. Peki, asgari ücret 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Yeni asgari ücret ve AGİ ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Geçtiğimiz yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş ve asgari ücrete bunu 7 puan artışı zam yapılmıştı. Böylelikle asgari ücrete 2021 yılında yüzde 21.56 zam uygulanarak en düşük brüt ücret 3.577,50 TL, net asgari ücret ise 2.825,90 TL olarak uygulanmıştı.

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Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

ASGARİ ÜCRET 2022 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 asgari ücret zammı ve bir önceki yıllarda gerçekleştirilen zam oranlarına baktığımızda 2022 yılında da enflasyonnun 5-6 puan üzerinde artış yapılması bekleniyor. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yıl sonu enflasyonunun yüzde 16,40 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamları göz önünde bulundurduğumuzda asgari ücrete yüzde 21-22 oranında zam yapılması bekleniyor.

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Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

Yüzde 22 zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 4.364,50 TL, net asgari ücret ise 3.447,50 lira olacak. Hemen şunu belirtelim ki, bu rakamlar tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

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Asgari ücret 2022 zammı netleşiyor! Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret ve AGİ zam oranı...

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET MİKTARI

2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 419 TL
2008: 503 TL
2009: 546 TL
2010: 599 TL
2011: 658 TL
2012: 739 TL
2013: 803 TL
2014: 891 TL
2015: 1000 TL
2016: 1300 TL
2017: 1404 TL
2018: 1603 TL
2019: 2020 TL
2020: 2324 TL
2021: 2825 TL