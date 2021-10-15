4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alacak. Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımı yapacak. Alım için başvuru yapacak adaylar detayları merak ediyor. 15 Ekim itibariyle başvuruları toplamaya başlayan kurum, alım için kadro detaylarını da paylaştı. İşte başvuru şartları...