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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 54 personel alacak. Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımı yapacak. Alım için başvuru yapacak adaylar detayları merak ediyor. 15 Ekim itibariyle başvuruları toplamaya başlayan kurum, alım için kadro detaylarını da paylaştı. İşte başvuru şartları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.10.2021 20:59
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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

4.500 TL maaşla alınacak. En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı. Başvuru şartları bu süreçte araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaziantep Üniversitesi personel alımı ilanı yayımladı. Gaziantep Üniversitesi çeşitli kadrolarda 54 personel alımı yapacağını duyurdu. Büro personeli alımı, koruma ve güvenlik görevlisi alımı, teknisyen, destek personeli alımları yapacak olan üniversite 4/B sözleşmeli personel statüsünden yapılacak alımlarda KPSS şartı aranacak.

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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

Gaziantep Üniversitesi personel alımı için açtığı kadrolarda maaşları, mezuniyet şartlarını ve bazı detayları şöyle hazırladı;

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

B- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

D- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

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4.500 TL maaşla alınacak! En az lise mezunu personel alımı ilanı yayımlandı! İşte başvuru şartları...

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.