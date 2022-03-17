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Türkiye'nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü'yle artacak

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacak. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener "Ege'nin ihracatına baktığınız zaman özellikle Balkanlara giden bir boyut var. Bu ihracatı taşıyan araçlar daha çok İstanbul-İzmir otoyolunu kullanarak geliyorlardı, şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecekler. Bu da ihracata hız katacak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 11:57
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Türkiye’nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü’yle artacak
Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart'ta yani yarın gerçekleştirilecek.
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Türkiye’nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü’yle artacak

Kırmızı-beyaz renge sahip kuleleriyle Türk bayrağını temsil eden köprü, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olmak gibi birçok özelliğiyle de enlerin projesi olarak kabul ediliyor. Köprü 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya indirerek ciddi anlamda zaman tasarrufu sağlıyor.

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Türkiye’nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü’yle artacak

Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerini kara yolu ulaşım projelerine entegre eden köprü, Türkiye'nin dünya ulaşım ve lojistik sektörleri açısından stratejik olan konumuna önemli bir altyapı desteği sunmuş olacak.

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Türkiye’nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü’yle artacak

1915 Çanakkale Köprüsü, bölge ekonomisine sağlayacağı önemli katkıların yanı sıra turizm, ulaşım ve nakliye sektörleri açısından da büyük önem taşıyor.

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Türkiye’nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü’yle artacak

"1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ TÜRKİYE'NİN İHRACATINA ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK"
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkan Yardımcısı Fatih Şener, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi ciddi yatırımların, büyük boşlukları doldurarak, Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını ifade etti.