Türkiye'nin ihracat hızı 1915 Çanakkale Köprüsü'yle artacak

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü, mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacak. Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı Fatih Şener "Ege'nin ihracatına baktığınız zaman özellikle Balkanlara giden bir boyut var. Bu ihracatı taşıyan araçlar daha çok İstanbul-İzmir otoyolunu kullanarak geliyorlardı, şimdi ise 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecekler. Bu da ihracata hız katacak" dedi.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 11:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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