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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yurtiçi piyasalarda bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yatırımcıların odağında yer alan Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:49
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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. 2022 Mart ayı faiz kararının ne olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Fed'in kararlarının ardından küresel piyasalarda yön arayışı sürerlen, yeni günde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın bugün gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Merkez Bankası, 2022'nin ilk iki toplantısında faizde değişikliğe gitmemiş, politika faizini yüzde 14'te sabit tutmuştu.

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Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB'NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalarda, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısının ardından karışık bir seyir izlenirken, bugün Türkiye ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündemi takip edilecek.

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.