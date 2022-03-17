17 Mart 2022, Perşembe
Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER
Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yurtiçi piyasalarda bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yatırımcıların odağında yer alan Merkez Bankası faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.03.2022 11:49
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15