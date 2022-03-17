Merkez Bankası faiz kararı son dakika: 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. 2022 Mart ayı faiz kararının ne olduğunu merak eden vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri araştırmaya başladı. Fed'in kararlarının ardından küresel piyasalarda yön arayışı sürerlen, yeni günde piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? 2022 Mart ayı TCMB faiz kararı ne oldu? İşte haberin detayları...