Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete bu yıl geçerli olmak üzere yüzde 50 zam yapılmış ve net asgari ücret 4.250 lira olarak uygulanmıştı. Bilindiği üzere her yıl emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam, asgari ücretliler için de gündeme geldi. AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 asgari ücrete yılda iki kez zam olacak mı? İşte haberin detayları...