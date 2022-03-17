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Haberler Galeri Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti'den 'asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması! Son gelişmeler...

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti'den 'asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması! Son gelişmeler...

Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Ocak ayında yüzde 50 seviyesinde yapılan asgari ücret artışı, son 50 yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti. Her yıl gündeme gelen 'Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?' sorusuna Ak Parti'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücret artışına çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 asgari ücrete yılda iki kez zam olacak mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:15
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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete bu yıl geçerli olmak üzere yüzde 50 zam yapılmış ve net asgari ücret 4.250 lira olarak uygulanmıştı. Bilindiği üzere her yıl emekli ve memur maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Temmuz ayında yapılacak olan zam, asgari ücretliler için de gündeme geldi. AK Parti'den konu hakkında açıklama geldi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 asgari ücrete yılda iki kez zam olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Bir televizyon programına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya yanıt verdi. Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

BRÜT VE NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde geçerli, günlük asgari ücret 166 lira 80 kuruş olarak belirlendi.

İşte yeni rakamlar:

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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

Asgari Ücret 2022 Brüt: 5.004,00 TL
Asgari Ücret 2022 Net: 4.253,40 TL
Artış oranı: Yüzde 50,5
Asgari Ücret 2022 Brüt Ücret (Günlük): 166,80 TL

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Temmuz’da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti’den ’asgari ücrete yılda iki kez zam’ açıklaması! Son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI

Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL
Gelir Vergisi: YOK
Damga Vergisi: YOK
AGİ: YOK
Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL