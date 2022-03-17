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Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 AK Parti'den 'asgari ücrete yılda iki kez zam' açıklaması! Son gelişmeler...
Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi? 2022 Ocak ayında yüzde 50 seviyesinde yapılan asgari ücret artışı, son 50 yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti. Her yıl gündeme gelen 'Temmuz'da asgari ücrete zam var mı?' sorusuna Ak Parti'den açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler asgari ücret artışına çevrildi. Peki, Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2022 asgari ücrete yılda iki kez zam olacak mı? İşte son gelişmeler...