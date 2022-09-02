02 Eylül 2022, Cuma
Türkiye'nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep
Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Onlarca ülkenin SİHA almak için sıraya girdiği günlerde, bir sevindirici haber de yerli ve milli motor TS1400'den geldi. Türkiye'nin Gökbey helikopterinde kullanacağı yerli motor için Avrupa'dan talipler sıraya girdi.
Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:39
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