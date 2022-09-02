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Haberler Galeri Türkiye'nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

Türkiye'nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Onlarca ülkenin SİHA almak için sıraya girdiği günlerde, bir sevindirici haber de yerli ve milli motor TS1400'den geldi. Türkiye'nin Gökbey helikopterinde kullanacağı yerli motor için Avrupa'dan talipler sıraya girdi.

Giriş Tarihi: 02.09.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022 11:39
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Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, "Yurt dışından Gökbey helikopteri olsun, Atak helikopteri olsun bizim motorla beraber üretilmiş olanları isteyenler var." dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

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Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

TEI'nin ürettiği TEI TF6000 turbofan ve TS1400 motorları da TEKNOFEST KARADENİZ'de sergileniyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, milli motor üretimine devam edildiğini söyledi.

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Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

TS1400 motorunun ilk prototipini 1,5 yıl önce TAI'ye entegrasyon çalışmalarına başlanması için teslim ettiklerini belirten Akşit, "TS1400'ün olgunlaştırma testlerine o günden beri devam ediyoruz. Acil durum kalkış gücüne kadar testlerini yaptık." dedi.

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Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

Motor gücünün 1570'lere kadar yükselebildiğine dikkati çeken Akşit, şöyle devam etti:

"Bizim motorumuz 1411 beygir güç üretebiliyor. Kalkış anında da 1475 beygir güç üretiyor. Bizden istenen 1373 beygir. Bir de acil durum kalkış senaryosu var. Burada da bizim motorumuz 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. Nasip olursa 2022 yılı bitmeden insanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşmış ilk motorumuzu TAI'ye teslim edeceğiz. Umudumuz, onlar da önümüzdeki yılın ilk yarısında Gökbey helikopterimize entegrasyonunu tanımlayarak, ilk milli motorumuzla ilk helikopterimizi yerden keserler."