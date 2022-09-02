Türkiye’nin Gökbey helikopterinde kullanılacak yerli ve milli TS1400 motoruna yurt dışından talep

Motor gücünün 1570'lere kadar yükselebildiğine dikkati çeken Akşit, şöyle devam etti:

"Bizim motorumuz 1411 beygir güç üretebiliyor. Kalkış anında da 1475 beygir güç üretiyor. Bizden istenen 1373 beygir. Bir de acil durum kalkış senaryosu var. Burada da bizim motorumuz 1570 beygire kadar güç üretebiliyor. Nasip olursa 2022 yılı bitmeden insanlı uçuş için yeterli olgunluğa ulaşmış ilk motorumuzu TAI'ye teslim edeceğiz. Umudumuz, onlar da önümüzdeki yılın ilk yarısında Gökbey helikopterimize entegrasyonunu tanımlayarak, ilk milli motorumuzla ilk helikopterimizi yerden keserler."