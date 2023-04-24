24 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! "O aralıkta oyalanır" ONS 1.970'e gerileyerek...

Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! "O aralıkta oyalanır" ONS 1.970'e gerileyerek...

Altın fiyatları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda yükseliş göstererek 1.267 TL civarına yükseldi. Güncel piyasa kuruna göre 1.236 TL civarında işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:13
  • 1
  • 15
Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! O aralıkta oyalanır ONS 1.970’e gerileyerek...

Güncel altın fiyatlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. 1.267 TL ile rekor kırdıktan sonra geri çekilen gram altın 1.236 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar piyasa uzmanları tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, yeni tahmin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! O aralıkta oyalanır ONS 1.970’e gerileyerek...

Yatırımcının güvenli limanı olarak görülen altın geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatmıştı. 13 Nisan'da 1.267 liraya yükselerek yatırımcıyı şaşırtan gram altın 1.236 liradan işlem görüyor.

  • 3
  • 15
Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! O aralıkta oyalanır ONS 1.970’e gerileyerek...

Çeyrek altın fiyatı 2.207 lira, cumhuriyet altını ise 9.080 liradan satılıyor. Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin ardından yatırımcının gözü uzmanlara çevrildi.

  • 4
  • 15
Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! O aralıkta oyalanır ONS 1.970’e gerileyerek...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

  • 5
  • 15
Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! O aralıkta oyalanır ONS 1.970’e gerileyerek...

Orta vadede altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini söyleyen Memiş, 1250 TL seviyelerinde olan gram altının 300 TL kadar artacağını vurguladı.