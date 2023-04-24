Altın fiyatları için orta vade tahmini geldi! Sarı gelin duvağını indirdi! "O aralıkta oyalanır" ONS 1.970'e gerileyerek...

Altın fiyatları için gelen son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Yatırımcının güvenilir liman olarak gördüğü altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda yükseliş göstererek 1.267 TL civarına yükseldi. Güncel piyasa kuruna göre 1.236 TL civarında işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Peki, gram, çeyrek, yarım altın fiyatları ne kadar olacak? Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?