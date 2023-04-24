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Haberler Galeri LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatları benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son açıklamalara göre brent petrolde yaşanan geri çekilmeyle beraber indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta indirim gelecek. Araç sahipleri olası akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:02
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LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

Akaryakıta indirimin eli kulağında! "Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Brent tarafındaki geri çekilmeyle beraber akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Benzin ve mazot fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Peki, Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

PETROL DAHİL PİYASALARIN GÖZÜ KULAĞI FED'DE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken bankanın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

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LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

Geçen hafta sözle yönlendirmelerde bulunan Fed üyeleri, büyük oranda "şahin" duruşlarını korurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte haziran toplantısına ilişkin öngörülerin belirsiz kalmaya devam etmesi, pay piyasalarının yön bulmasını zorlaştırıyor.

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LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

BENZİN VE MAZOT FİYATI İÇİN FED NEDEN ÖNEMLİ?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan belirleyici olduğundan petrol fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Peki Fed faiz kararı brent petrolü nasıl etkiliyor?

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LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

Fed'in para politikasında sıkı adımlar atması yani beklenenden daha şahin duruşla beraber faizi artırması ekonomiyi soğutacağından petrol talebini kısıyor. Bu durum petrol varil fiyatında geri çekilmeleri beraberinde getiriyor. Tersi durumda ise petrol fiyatı yükseliyor.