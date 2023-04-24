LİSTE DEĞİŞİYOR! Akaryakıta indirimin eli kulağında! Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...

Brent petrol fiyatları benzin ve mazot fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son açıklamalara göre brent petrolde yaşanan geri çekilmeyle beraber indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde akaryakıta indirim gelecek. Araç sahipleri olası akaryakıt indiriminin ne kadar olacağını merak ediyor. Peki, Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 24 Nisan akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara, İzmir...