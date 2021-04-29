Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL oldu. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah 1.100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz"