HaberlerGaleriTarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Her yıl bin lira olaran verilen ikramiyeler 1.100 TL'ye çıkarıldı. İkramiye zam tutarının belli olmasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte cevaplar...