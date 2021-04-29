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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdeli haber geldi. Her yıl bin lira olaran verilen ikramiyeler 1.100 TL'ye çıkarıldı. İkramiye zam tutarının belli olmasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, ikramiyelerin hangi tarihte yatacağı araştırılmaya başlandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:17
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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

SSK, Bağ- Kur ve memur emeklileri önümüzdeki ay bayram ikramiyesi alacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 13 Mayıs' denk geliyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Hükümetin müjdesini günler önce verdiği emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen ikramiyelerin tarihleri belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL oldu. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah 1.100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz"

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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesinin 12-19 Temmuz tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor. Tam tarihleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

YENİ EMEKLİLER İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

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Tarih açıklandı: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2021 bayram ikramiyesi ayın kaçında verilecek?

EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çalışırken bildirilen prime esas kazanç, emekli maaşını belirleyen en önemli kriter. Yani brüt maaşın yüksek olması emekli olununca maaşın yükselmesinde etkili oluyor. İlk işe girilen tarihteki kazançtan son kazanca kadar tüm maaşlar emekli aylığı hesaplanırken kullanılıyor.