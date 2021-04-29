Hükümet emekliye ikramiye için harekete geçti! Emeklilere 1100 TL'lik bayram ikramiyesi Meclis'te
Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hükümet bir adım daha atarak Meclis'teki akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele yasa teklifine önerge ile ekleyecek. Karar ile emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi bin TL'den bin 100 TL'ye çıkmış olacak.
Giriş Tarihi: 29.04.2021
17:36
Türkiye'deki milyonlarca emeklinin gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 1100 TL'lik bayram ikramiyesinde. Başkan Erdoğan, geçen salı günü yapılan AK Parti MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada bayram ikramiyesi ile ilgili "Ben bin TL artı enflasyon dedim." diyerek emekliyi sevindirmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Şimdi bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 filan gibi oluyor ama bunu inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah 1100 olarak şey yapacağız. Bunu da Meclis'e değil kararnameyle bunu göndereceğim. Çünkü vakit kaybetmeden işi süratle bayrama yetiştirelim istiyorum"
EMEKLİYE 1100 TL İKRAMİYE
Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılacağını duyurduğu zam düzenlemesi, Genel Kurul'da devam eden akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele teklifine önerge ile eklenecek. Teklifte önergeyle 2 yeni madde ihdası gerçekleştirilecek. Buna göre, bayram ikramiyeleri bin liradan bin 100 TL'ye çıkarılacak.
30 NİSAN-31 MAYIS ARASINDA ÇEK İBRAZ EDİLEMEYECEK
Ayrıca Çek Kanunu'na eklenen geçici 2. madde ile Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, ibraz süresinin son günü 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği hükme bağlanacak. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebilecek.
İCRA VE İFLAS TAKİBİ BAŞLATILAMAYACAK
Yeni düzenleme ile 30 Nisan 2021 ila 31 Mayıs 2021 tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacak; ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış olan takipler duracak.