Hükümet emekliye ikramiye için harekete geçti! Emeklilere 1100 TL'lik bayram ikramiyesi Meclis'te

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Şimdi bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 filan gibi oluyor ama bunu inşallah 100'e tamamlayacağız. Yani inşallah 1100 olarak şey yapacağız. Bunu da Meclis'e değil kararnameyle bunu göndereceğim. Çünkü vakit kaybetmeden işi süratle bayrama yetiştirelim istiyorum"