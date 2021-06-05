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Haberler Galeri Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde 150 yıllık bir projesini daha hayata geçirdi. Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde hazırlanan Filyos Limanı Projesi dün hizmete girdi. Türkiye'nin enerji hamlesinin en büyük üslerinden olacak bu limanda 8-10 bin, dolaylı olarak 20-25 bin kişiye varan yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:51
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Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak
TPAO’nın kurduğu merkezden, doğalgaz arama faaliyetlerini sürdüren Fatih ve Kanuni Sondaj Gemisi’nin lojistik ihtiyaçları da karşılanacak. Karadeniz’den çıkarılacak doğalgazın, 2023 yılında Filyos Limanı’ndan karaya ulaştırılması hedefleniyor.
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Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

İçerisinde Filyos Limanı, Filyos Endüstri Bölgesi, Filyos Serbest Bölgesi ve Serbest Bölge Gelişme Alanının yer aldığı Filyos Vadisi Projesinde de hızla sona geliniyor.

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Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

Hürriyet'in haberine göre; Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olması hedeflenen havzada,597 hektar alan içerisinde orta-yüksek ve yüksek teknolojiye sahip yatırımlar yer alacak. Filyos Vadisi havzası karayolu, havayolu, demiryolu ve Filyos limanının yer aldığı çok alternatifli taşımacılık imkanına da sahip.

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Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

Filyos vadisi aynı zamanda Türkiye'nin en büyük entegre yassı ve uzun mamul demir-çelik üreticilerinden olan Erdemir ve Kardemir fabrikalarına yakınlığıyla da dikkat çekiyor.

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Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

ALTERNATİF ULAŞIM AĞLARI
Filyos Limanı ile deniz taşımacılığının öne çıkacağı projede demiryolu da bir başka alternatif olacak. Proje alanının hemen yanından Ankara'dan Zonguldak'a uzanan Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu bulunuyor.