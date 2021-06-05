Türkiye'nin 150 yıllık hayali gerçek oldu! Filyos Limanı'nda 10 binden fazla kişi çalışacak

Türkiye Başkan Erdoğan liderliğinde 150 yıllık bir projesini daha hayata geçirdi. Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamit döneminde hazırlanan Filyos Limanı Projesi dün hizmete girdi. Türkiye'nin enerji hamlesinin en büyük üslerinden olacak bu limanda 8-10 bin, dolaylı olarak 20-25 bin kişiye varan yeni istihdam oluşturulması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 09:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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