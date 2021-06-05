9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

QNB Finansbank tarafından resmen duyuruldu. Pandemi döneminde bankalardan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Banka hesabı olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. 9 ay anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle kredi kullanılabilecek. KOBİ'lere özel olarak sunulan kredi paketinde yıllık faizler yüzde 16,9'dan başlıyor. Sunulan kredi fırsatından yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti kredi fırsatları...