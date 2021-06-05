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Haberler Galeri 9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

QNB Finansbank tarafından resmen duyuruldu. Pandemi döneminde bankalardan kredi fırsatları yakından takip ediliyor. Banka hesabı olan vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. 9 ay anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle kredi kullanılabilecek. KOBİ'lere özel olarak sunulan kredi paketinde yıllık faizler yüzde 16,9'dan başlıyor. Sunulan kredi fırsatından yararlanmak isteyenler detayları araştırmaya başladı. ahaber.com.tr olarak gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti kredi fırsatları...

Giriş Tarihi: 05.06.2021 01:39 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 01:39
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9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı. Faizler ise beklentinin altında. QNB Finansbank tarafından son dakika açıklama geldi. Koronavirüs salgını sürecinde devletin destek ödemeleri sonrasında bankalarda kredi fırsatları sunuyor. QNB Finansbank, salgın döneminde KOBİ'lerin dönemsel nakit akışı sorununu çözmeyi ve yeni dönem hazırlıklarında KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan yeni kredi paketini duyurdu. 'KOBİ İşe Devam Kredisi' çerçevesinde KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler. İşte, QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

QNB Finansbank, salgın döneminde KOBİ'lerin dönemsel nakit akışı sorununu çözmeyi ve yeni dönem hazırlıklarında KOBİ'leri desteklemeyi amaçlayan yeni kredi paketini duyurdu.

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9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

QNB Finansbank, koronavirüs salgınının KOBİ'ler üzerindeki ekonomik etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için hayata geçirdiği 'KOBİ İşe Devam Kredisi'ni müşterileriyle buluşturdu.

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9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

'KOBİ İşe Devam Kredisi' çerçevesinde KOBİ'ler; 9 aya kadar anapara ödemesiz, 36 aya varan vadelerle yıllık yüzde 16,90'dan başlayan faizlerle taksitli ticari kredi kullanabilecekler.

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9 ay ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı! Faizler ise beklentinin altında! QNB Finansbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti...

İŞE DEVAM KREDİSİ

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, COVID 19 sürecinden olumsuz etkilenen reel sektörü desteklemek üzere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere İşe Devam Kredisi'ni hayata geçirdiklerini belirtti.