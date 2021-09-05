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Türkiye'den TEKNOFEST'i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

Son dakika haberine göre: TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST için talep var." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 05.09.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 13:02
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Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenlemeleri için talepler aldıklarını belirterek, "Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var." dedi.

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Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

Bayraktar, AA muhabirine, 17'nci Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları etkinlikleri sırasında değerlendirmede bulundu.

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Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

TEKNOFEST'i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

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Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

Bu yarışmalara ilk yıl 20 bin öğrencinin başvurduğunu hatırlatan Bayraktar, ikinci yıl bunun 50 bine, üçüncü yıl 100 bine ve bu yıl ise 200 bine yükseldiğini söyledi.

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Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

Dünyada robotik, yapay zeka veya farklı teknik ve bilimsel alanlarda bu tarz yarışmaların yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu: