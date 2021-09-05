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Türkiye'den TEKNOFEST'i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı
Son dakika haberine göre: TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST için talep var." açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 05.09.2021 12:52Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 13:02