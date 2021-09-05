Türkiye’den TEKNOFEST’i istediler! Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı

TEKNOFEST'i 4 yıldır düzenlediklerini ve 35 farklı alanda yarışmalar yaptıklarını aktaran Bayraktar, "Bu yarışmalar geleceğin trendi teknolojilere gençlerimizi hazırlamak için yapılıyor. Dünyada yükselen teknoloji trendlerinde bizim de markalarımız olsun, bu teknolojileri onlar geliştirsin, sadece tüketimde değil, araştırıp, geliştirip, üreten tarafta olsunlar diye düzenleniyor." ifadelerini kullandı.