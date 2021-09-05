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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Borç yapılandırmada sürenin uzatılmasıyla birlikte kredi ile emekli olma şansı da devam ediyor. Henüz emekli olmayan vatandaşlar, Eylül sonuna kadar başvuru yaparak emekli olabiliyor. Uzun yıllar boyuna çalışan ancak çeşitli sebeplerden çalışma hayatından ayrılmak zorunda kalanların emekleri ve yatırdığı primler de boşa gitmemiş oluyor. Ancak bir yöntem daha var ki çok kişi bilmiyor. Yapılandırma yöntemiyle; geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar bu günleri yeniden satın alma yoluyla emekli olabiliyor. Üstelik ödenen miktar üçte birine denk geliyor. Böylelikle paranız cebinde kalıyor.

Giriş Tarihi: 05.09.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021 13:21
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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Borç yapılandırmayla birlikte geçmişte Bağ-Kur prim borcu olanlar günleri satın alma yöntemiyle emekli olabiliyor. Ülkemizde henüz emekli olmayan için birçok fırsat devlet tarafından sunuluyor. Bu fırsatlardan birisi de son çıkan borç yapılandırma da yer alıyor. Süresi 30 Eylül'e kadar uzatılan başvurularda; ihya edilecek primlerde borçlu olunan tarihteki tutarlar baz alınacak ve sadece enflasyon farkı ile güncelleme yapılacak. Böylelikle borcunuzun üçte birini ödeyerek paranız cebinizde kalacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Ağustos'un 31'inde son eren ancak bir ay daha uzatılan yapılandırma yasası vatandaşları borçtan kurtarırken milyonlarca sigortalıya da emeklilik yolunu açıyor.

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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in ilgili yazısı şöyle; Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kamu bankalarıyla yaptığı anlaşma gereği emeklilik şartlarını yerine getirmesine rağmen borcu olanlara verilen kredi büyük avantaj sağlıyor.

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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Kredi ile emekliliğin detaylarını bu köşede anlatmıştık. Bugün yapılandırmada yer alan diğer bir emeklilik avantajlarının detaylarını vereceğiz. Yapılandırma ile geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar çok hesaplı bir biçimde ihya yani bu günleri yeniden satın alma imkanına kavuşuyor.

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20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

GÜNCEL ÜCRETTEN DEĞİL

Geçmişte Bağ-Kur borcu olanların bu borçları silinmiş ve günleri de dondurulmuştu. Normal şartlarda bu günlerini ihya etmek isteyen yani tekrar emeklilik hesabında kullanmak isteyen bir sigortalı güncel asgari ücret üzerinden hesaplanan bir parayı ödemek zorunda kalıyordu.