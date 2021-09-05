20 bin lira cepte kalıyor! 2009-2010 tarihlerine dikkat! Prim borcunun üçte birini ödeyerek emekli olun!

Borç yapılandırmada sürenin uzatılmasıyla birlikte kredi ile emekli olma şansı da devam ediyor. Henüz emekli olmayan vatandaşlar, Eylül sonuna kadar başvuru yaparak emekli olabiliyor. Uzun yıllar boyuna çalışan ancak çeşitli sebeplerden çalışma hayatından ayrılmak zorunda kalanların emekleri ve yatırdığı primler de boşa gitmemiş oluyor. Ancak bir yöntem daha var ki çok kişi bilmiyor. Yapılandırma yöntemiyle; geçmişten Bağ-Kur prim borcu olanlar bu günleri yeniden satın alma yoluyla emekli olabiliyor. Üstelik ödenen miktar üçte birine denk geliyor. Böylelikle paranız cebinde kalıyor.