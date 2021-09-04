HaberlerGaleriEmekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL'ye...
Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL'ye...
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammının yanında enflasyon farkıda ufukta görüldü. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oluyor. Maaş zamları sonrasında Ocak ve Temmuz ayında tutarlar ceplere konuyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Vatandaşlar farkların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor.