Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

Emekliye bayram havası estirecek. SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı Eylül ayı içerisinde belli oldu. Vatandaşlar enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözlerini maaş farklarının yatacağı tarihe çevirdi. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Eğer zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarının üstüne çıkarsa, tutar vatandaşlara fark olarak ödenecek.