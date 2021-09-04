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Haberler Galeri Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL'ye...

Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL'ye...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş zammının yanında enflasyon farkıda ufukta görüldü. 2 yılda bir yapılan toplu sözleşme ile memur ve memur emeklisinin maaş zammı belli oluyor. Maaş zamları sonrasında Ocak ve Temmuz ayında tutarlar ceplere konuyor. Eğer söz konusu bu aylarda son 6 aylık enflasyon toplu sözleşmede belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan tutar maaşlara fark olarak ekleniyor. Vatandaşlar farkların ne zaman hesaplarda olacağını merak ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.09.2021 20:50
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Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

Emekliye bayram havası estirecek. SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı Eylül ayı içerisinde belli oldu. Vatandaşlar enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından gözlerini maaş farklarının yatacağı tarihe çevirdi. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl içinde kümülatif yüzde 28.62'lik bir artış olacak. Eğer zam oranları 6 aylık enflasyon rakamlarının üstüne çıkarsa, tutar vatandaşlara fark olarak ödenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

NE ZAMAN NETLEŞECEK?

Şimdi Ocak 2022'de açıklanacak geriye dönük 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü geçmesi halinde hem yeni toplu sözleşme zammı olan yüzde 5 hem de oluşan fark eklenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün ağustos ayı enflasyonunu açıkladı ve aylık enflasyon yüzde 1.12 oldu. Temmuzda enflasyon yüzde 1.80 olmuştu.

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Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,78, yurt içi üretici fiyatları yüzde 31,34 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,12, Yİ-ÜFE yüzde 2,77 artış kaydetti.

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Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,65, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 yükseldi.Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 28,51, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 45,52 artış gösterdi.

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Emekliye bayram havası estirecek! SSK, SGK, Bağ-Kur, memur emeklisine zam ve fark! 3.440 TL’ye...

ŞİMDİDEN YÜZDE 2.92

Son 2 aylık enflasyon kümülatif hesapla toplam yüzde 2.92 yapıyor. Yüzde 3 için sadece 0.08'lik fark kaldı. Yani bundan sonraki 4 aylık (eylül, ekim, kasım, aralık) enflasyon verisinin tamamı eksi çıkmaz ve eksi çıkan dönemler artı dönemleri sıfırlamazsa ocakta 5.5 milyon memur ve memur emeklisine fark yansıtılacak ve maaşlara yüzde 5'in üzerinde zam yapılacak.