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Haberler Galeri Türkiye'den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

Türkiye'den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

Uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyecek. İstihdam sorununa önlem almak için çalışan Sanayi Bakanlığı, gençlerin yeni beceriler kazanması için özel eylem programlarını devreye alacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 25.02.2024 06:34
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Türkiye’den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

Türkiye'de hangi meslek gruplarının yapay zekadan etkilenip istihdamın azalacağı, bu doğrultuda yeni iş alanları açmayı ve buna uygun insan gücü yetiştirilmesi için kapsamlı bir hazırlık yapıyor.

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Türkiye’den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, küresel ölçekte yaşanmakta olan yapay zeka teknolojilerinin beslediği büyük dönüşümden Türkiye'nin de mümkün olduğu kadar yararlanmasını istediklerini belirterek, bu konuda atılan adımları tek tek anlattı.

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Türkiye’den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

Yapay zekanın istihdama etkileri konusunda ilgili kurumların gerekli çalışmaları yaptığının altını çizen Kacır, şu masajları verdi:

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Türkiye’den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

KAPSAMLI ÇALIŞMA

Yapay zekanın Türkiye'deki istihdamı nasıl etkileyeceğine ilişkin İşkur, yapay zeka teknolojilerinin meslekleri ve iş yapış şekillerinin dönüştürülmesi ile ortaya çıkan yeni becerilere olan ihtiyacın belirlenmesi, mevcutla arasındaki farkın kapatılması için hızlandırma programı oluşturulmasına yönelik çalışmaları sürmektedir.

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Türkiye’den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek

ULUSAL GENÇ İSTİHDAMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ulusal Genç İstihdam strateji belgesinde yapay zeka ve diğer ilgili faktörlerin istihdama yönelik etkileri için girdiler ve ilgili eylem planı da mevcuttur.