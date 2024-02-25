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Türkiye'den istihdam tehlikesine erken önlem! Yok olacak mesleklerin yerine yenilerinin hazırlığı | İstihdam böyle dönüştürülecek
Uluslararası kuruluşların araştırmalarına göre yapay zeka küresel istihdamın yüzde 40'ını etkileyecek. İstihdam sorununa önlem almak için çalışan Sanayi Bakanlığı, gençlerin yeni beceriler kazanması için özel eylem programlarını devreye alacak.