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Haberler Galeri İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektör için en az ilkokul mezunu olan 73.879 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihleri ilgili kurumlar tarafından açıklandı. Bazı pozisyonlar için KPSS puanı gerekliliği bulunurken, diğerlerinde bu şart aranmayacak. İşte alım yapılacak ilanlar …

Giriş Tarihi: 28.02.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 09:17
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İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), şubat ayında personel ve işçi alımı için ilanlarını yayınladı. İlanlarda Türkiye genelinde çeşitli illerde görevlendirilecek adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranıyor. Toplamda 73.897 kişinin görev yerlerine yerleştirileceği belirtilirken, başvuru süreçleri kadrolara göre değişiklik gösteriyor. Bazı kurumlar KPSS puanı yerine kura ve mülakatı değerlendiriyor. İşte alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlar…

İŞKUR ÜZERİNDEN HANGİ KADROLAR İÇİN PERSONEL VE İŞÇİ ALIMI YAPILACAK?

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İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Servis Elemanı(Garson) 1885

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 599

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İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Ambar/Depo Görevlisi 1440

Aşçı 673

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İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Aşçı Yardımcısı 428

Beden İşçisi (Genel) 23.565

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İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Betonarmeci 751

Büro Memuru (Genel) 844