İŞKUR, 73 bin kişilik büyük kadroyu bir araya getirdi! İlanların çoğu ilkokul mezunu adayları hedefliyor! İşte kadroların tam listesi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektör için en az ilkokul mezunu olan 73.879 personel ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihleri ilgili kurumlar tarafından açıklandı. Bazı pozisyonlar için KPSS puanı gerekliliği bulunurken, diğerlerinde bu şart aranmayacak. İşte alım yapılacak ilanlar …