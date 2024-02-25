HaberlerGaleri1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...
Yüzde 50 zamla artırılan bayram ikramiyelerinden, yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanabilecek. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin tarihleri dikkate alması önem taşıyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuru yapan Erken Emeklilik Talepleri (EYT) ile sigortalılar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.
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Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:01Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:00