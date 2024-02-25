1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Ödeme Detayları ve Oranlar

Bayram ikramiyesi ödemeleri dosya bazında yapılıyor. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Bu kapsamda vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.