25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50'lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Yüzde 50 zamla artırılan bayram ikramiyelerinden, yeni emekli olanlar ve emeklilik başvurusu yapanlar da yararlanabilecek. Ancak, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin tarihleri dikkate alması önem taşıyor. Nisan ve Mayıs aylarının sonuna kadar başvuru yapan Erken Emeklilik Talepleri (EYT) ile sigortalılar, sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanabilecekler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 12:00
  • 1
  • 11
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25'lik zamla birlikte en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi ve bu artış bankalar arasındaki promosyon yarışını da hareketlendirdi. Emeklilerin banka tercihlerinde promosyon miktarı önemli bir faktör haline geldi. Yapılacak olan ödemeler, emeklilerin aldıkları maaş miktarına göre belirleniyor ve promosyon üst limiti 12 bin liradan 15 bin liraya yükseltildi. Ancak uzmanlar, banka seçiminde dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte ikramiye ve promosyon detayları...

  • 2
  • 11
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Bayram İkramiyesi Artışı

Emeklilerin heyecanla beklediği bayram ikramiyesi zammıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı duyuruda, 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesinin artık geleneksel hale geldiğini belirtti. Başkan Erdoğan, ikramiyenin artışını açıklayarak, "Önce bin liraydı, evvela bin 100, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi. Bu artışla birlikte emeklilerin yıllık ikramiye bedeli 6 bin liraya çıkmış oldu.

  • 3
  • 11
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Kimler İkramiye Alacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alınan bilgilere göre, bayram ikramiyesi; yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeniyor. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de veriliyor. EYT düzenlemesiyle emekli aylığı bağlananlar da bayram ikramiyelerinden yararlanıyor.

  • 4
  • 11
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Ödeme Detayları ve Oranlar

Bayram ikramiyesi ödemeleri dosya bazında yapılıyor. Emekliler 3 bin lira alırken, vefat eden eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında verilecek. Bu kapsamda vefat eden eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış kişiye bin 500 lira; yüzde 25'i bağlanmış çocuğuna ise 750 lira ikramiye ödenecek. Eşi vefat etmiş olan, herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar, aylık oranları yüzde 75 olduğundan 2 bin 250 lira ikramiye alacak.

  • 5
  • 11
1.6 milyon emekliye 3+3 çift ikramiye oluştu! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığına %50’lik zam kesinleşti! En düşük maaşa 10.000 TL ek ilave dahil...

Sürekli İş Göremezlik Ödeneği

Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara bin 350 lira ikramiye yatırılacak.