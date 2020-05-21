Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi tamamlandıktan sonra Türkiye'nin ilk güneş enerjisiyle alakalı ihtisas bölgesi olacak. Böylece hem Konya kendi tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak hem de bölgenin ve Türkiye'nin enerjideki ihtiyacının bir bölümü buradan karşılanacak.