21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi tamamlandıktan sonra Türkiye'nin ilk güneş enerjisiyle alakalı ihtisas bölgesi olacak. Böylece hem Konya kendi tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak hem de bölgenin ve Türkiye'nin enerjideki ihtiyacının bir bölümü buradan karşılanacak.

Giriş Tarihi: 21.05.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 15:13
  • 1
  • 13
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapımı devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ne kurulacak güneş enerjisi santralleriyle (GES) hem bölgenin hem de Türkiye'nin enerji ihtiyacının bir bölümü yenilenebilir enerjiden karşılanacak.

  • 2
  • 13
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Coğrafi konumu gereği yıllık ortalama güneş ışınımı ve güneş enerjisi potansiyeli dünyadaki birçok ülkeden fazla olan Türkiye, enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerjilere ağırlık veriyor.

  • 3
  • 13
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Konya, Türkiye'nin güneş ışınımını "en verimli alan yerler" arasında bulunuyor.

  • 4
  • 13
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Bu kapsamda Karapınar'da yapımı devam eden Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin tamamlanmasıyla Konya, ihtiyaç duyduğu elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak.

  • 5
  • 13
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak

Verimli arazilerinin yanı sıra tarıma elverişli olmayan arazilerini de güneş enerjisi yatırımlarıyla kullanacak Konya, Türkiye'nin de enerji ihtiyacının bir bölümünü karşılamaya hazırlanıyor.