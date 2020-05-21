HaberlerGaleriTürkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak
Türkiye'de ilk Konya'da gerçekleşecek! Elektrik yenilenebilir olacak
Konya Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi tamamlandıktan sonra Türkiye'nin ilk güneş enerjisiyle alakalı ihtisas bölgesi olacak. Böylece hem Konya kendi tükettiği elektriğin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılayacak hem de bölgenin ve Türkiye'nin enerjideki ihtiyacının bir bölümü buradan karşılanacak.
Giriş Tarihi: 21.05.2020 15:08Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 15:13