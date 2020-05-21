Emekliye intibak müjdesi var mı? 2020 İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu?

Emekli intibak zammı var mı? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bu haberde. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, intibak zammı ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. Peki, emekliye intibak müjdesi var mı? İntibak yasası son durum nedir? 355 TL intibak zammı ne oldu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 13:21 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 13:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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