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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?
Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs ayı işsizlik maaşları erken ödenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen Haziran ayı işsizlik ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik maaşının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:52
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