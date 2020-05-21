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Haberler Galeri İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Mayıs ayı işsizlik maaşları erken ödenmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merak edilen Haziran ayı işsizlik ödeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İŞKUR tarafından gerçekleştirilen işsizlik maaşının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 17:52
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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? İşsizlik ödeneği yattı mı? Her ayın 5'inde ödenmeye başlayan işsizlik maaşının Haziran ayı ödemelerinin bayramdan önce verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Bu gelişmelerin ardından Haziran ayı işsizlik maaşlarının ödeme takvimi araştırılıyor. Peki, işsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik." dedi.

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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

Haziran ayı işsizlik maaşının ödeneceği tarih net olarak bilinmese de bu hafta yatırılması bekleniyor.

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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İşsizlik ödeneğinden faydalanan vatandaşlar için e-Devlet üzerinden işsizlik ödeneği sorgulama işlemi sunuluyor. Aşağıdaki linke tıklayarak işsizlik maaşı sorgulama yapabilirsiniz.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

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İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.