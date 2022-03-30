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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan'da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

Sigaraya zam gelecek mi? Ocak ve Mart aylarında sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapılmıştı. En düşük sigara fiyatı 23.50 lira olurken, sigara fiyatlarına büyük zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde "Sigaraya zam mı gelecek?", "Sigara zammı ne kadar olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Nisan'da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:17
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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan’da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

Sigaraya büyük zam iddiası! Yılbaşında sigara fiyatlarında çifte zam yapılmıştı. Mart ayının ortalarında da tüm sigara markalarına 2'şer lira zam geldi. 2022 yılı içerisinde toplam 6 lira zamlanan sigaralara yeni bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki,1 Nisan'da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan’da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

1 NİSAN'DA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

1 Nisan'dan itibaren sigara fiyatlarına en düşük 4, en fazla 6 lira zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında JTI, BAT ve Philip Morris tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Sigara zammı ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan’da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 30 Mart 2022 tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:

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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan’da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 24 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 24 TL

Winston: 25 TL

Winston Xsence Black&Gray: 26 TL

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Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan’da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

Camel Slender: 23,50 TL

Camel: 24 TL

Monte Carlo Slender: 23,50 TL

Monte Carlo: 23,50 TL

LD: 23,50 TL