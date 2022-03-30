Sigaraya büyük zam iddiası! 1 Nisan'da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar?

Sigaraya zam gelecek mi? Ocak ve Mart aylarında sigara fiyatlarına toplam 6 lira zam yapılmıştı. En düşük sigara fiyatı 23.50 lira olurken, sigara fiyatlarına büyük zam yapılacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde "Sigaraya zam mı gelecek?", "Sigara zammı ne kadar olacak?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Nisan'da sigaraya zam mı gelecek? 2022 JTI, BAT, Philip Morris sigara zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 30.03.2022 14:17 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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