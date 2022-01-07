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Türkiye'de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen, temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen havalimanının altyapı çalışmaları, her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:20
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Türkiye’de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu tamamlandı

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

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Türkiye’de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu tamamlandı

Projede, mendireğin iç alanı yaklaşık 2 milyon metrekare ve toplam 2 milyon 800 bin metrekarelik deniz dolgusu şeklinde planlandı. Ortalama derinliği 16,5 ile 18 metre arasında olan deniz dolgu alanında 28 metre derinliğe kadar dolgu yapıldı.

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Türkiye’de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu tamamlandı

Dolgu çalışmaları için deniz altında sismik cihazlarla ölçüm gerçekleştirildi. Bu ölçümlerin ardından akıntı ve dalga hesaplamalarına göre, dalgıçların denetiminde çalışmalar yürütüldü. 10 katlı bina yüksekliğine eş değer yapılan ve 100 milyon ton taş kullanılan deniz dolgusu 4,5 yılda tamamlandı.

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Türkiye’de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu tamamlandı

DEĞİŞİM UYDU FOTOĞRAFLARINDA

Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve altyapı çalışmaları, 1 milyar 78 milyon liraya mal olan Rize-Artvin Havalimanı deniz dolgusu, Türkiye'nin 783 bin 562 kilometrekare olan yüz ölçümünü de değiştirdi.

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Türkiye’de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı’nın deniz dolgusu tamamlandı

Ülkenin yüz ölçümü 2,8 kilometrekare daha artarken, deniz dolgusu ile ortaya çıkan kara parçasının oluşumu da her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı. Fotoğraflarda deniz dolgusu ile birlikte artan kara parçasının değişimi de görüldü.