HaberlerGaleriTürkiye'de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu tamamlandı
Türkiye'de ikinci olacak! Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu tamamlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca projelendirilen, temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize-Artvin Havalimanı'nın deniz dolgusu tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen havalimanının altyapı çalışmaları, her ay çekilen uydu fotoğraflarına yansıdı.
Giriş Tarihi: 07.01.2022 10:20Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 10:20