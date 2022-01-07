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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Milyonlarca çalışan ek zam alacak. 15 Ocak'ta hesaplara yatacak olan maaşın en düşüğü 6 bin 854 lira olacak. Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu. Ek zamla birlikte kamuda çalışanlar ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da artacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 09:23
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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Görevdeki memurlar 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek.

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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Memur maaşlarının Asgari Ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak.

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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Görevdeki memurlar 2022'nin ocak ayında maaşlarını yüzde 30.95 zamlı alacak. Aile yardım ödeneği ile maaşlar daha da yükselecek. Memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergisinden muaf tutulması ile birlikte memurların maaşlarında fazladan 288 liralara varan artışlar olacak.

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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Görevdeki memurlar senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa Maaş zammına yansıyor. 2022-2023'teki mali ve sosyal hakları belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri bu yılın ağustos ayında sonuçlandı.

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Ek zam kararı! Görevdeki memurların 2022 Ocak zammı belli oldu

Buna göre de memurlar maaşlarını 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5 zamlı alacaklardı. 2021'in ikinci altı alında gerçekleşecek enflasyonun yüzde 3 oranını geçmesi halinde ise aradaki fark memur ve emeklilerinin zamlarına eklenecekti.