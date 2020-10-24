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24 Ekim 2020, Cumartesi
Haberler Galeri Türkiye'de bir ilk! Karakurt Barajı ile 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
Türkiye'de bir ilk! Karakurt Barajı ile 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Aras Nehri üzerinde kurulan Karakurt HES Barajı'nda yıllık ortalama 346 milyon kilovatsaat elektrik üretilecek.
Giriş Tarihi: 24.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 16:36