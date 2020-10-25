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25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Son dakika: Hangi borçlar yapılandırma kapsamında? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Toplam 500 milyar liralık bir büyüklüğü kapsayacak yapılandırma hangi borçları kapsayacak? Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı? Faiz olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtı. Giriş Tarihi: 25.10.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 09:01 1- YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR? Temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Sosyal Güvenlik Kurumu'na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB'lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor. Ayrıca TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB'in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama giriyor. GALERİ DEVAM EDİYOR
Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu şirketlerin, yüzde 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü'nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırılıyor.
2- YAPILANDIRMADA HANGİ TARİH ESAS ALINACAK? Kanun kapsamına 31 Ağustos 2020 ve öncesindeki borçlar girecek. İhtilaflı alacaklar ise kapsama girmiyor. Yapılandırma için yılın sonuna kadar başvuru yapılabilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve gümrüklere yapılacak ödemeler 2021 Ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılacak ödemeler de Şubat ayında başlayacak. 3- YAPILANDIRMA NASIL OLACAK? Borçların yapılandırılmasında yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE esas alınacak. Gecikme zammı ya da faizi yerine Yİ-ÜFE katsayısı dikkate alınacak ve borçluya seçenekler sunulacak.
6 ila arasında 18 taksit yapılabilecek, ikişer ayda bir ödeme yapılabilecek. Peşin ödemeyi tercih eden borçlulara yüzde 90 oranında hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından indirim yapılacak. İlk 2 taksit ödeme süresi içinde borcunu tamamen ödeyen borçlulara Yİ-ÜFE'de yüzde 50 oranında indirim yapılacak.