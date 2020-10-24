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24 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! Emeklilerin intibak zammı son durum nedir? Maaşlarla birlikte... 5 milyon emekliye 355 TL intibak müjdesi! Emeklilerin intibak zammı son durum nedir? Maaşlarla birlikte... Son dakika... Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği intibak yasasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Yaklaşık 5 milyon emekliyi yakından ilgilendiren intibak zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, emekli intibak zammı son durum nedir? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:18 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020 15:29
Emekliye intibak zammı olacak mı? Milyonlarca emeklinin uzun zamandır merakla araştırdığı intibak yasasında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2000 yılından sonra emekli olanların beklediği intibak zammı ile ilgili araştırmalar sürüyor. Emeklilerin intibak talebi Memur-Sen tarafından hükümete iletilmişti. Taleple aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki kurum farklılığı kaynaklı emekli maaşı farkının giderilmesi hedefleniyor. Peki, emeklilerin intibak zammı son durum nedir? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için gelen intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlar için de yapılması bekleniyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmese de, iddialara göre intibak zammının maaşlara yansıtılması bekleniyor.
Eğer bu talep hayata geçerse maaşlar üzerinde 355 TL ye varan artışlar gözlenecek.
İNTİBAK TALEBİ GÜNDEME TAŞINDI
2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar tarafından intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesi bekleniyor. Memur emeklilerine yönelik intibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme taşındı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.