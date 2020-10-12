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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

Son dakika... İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgını sonrası otomotiv piyasası da etkilenmişti. Otomobil üretiminin azalması ile birlikte vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Bu sebeple fiyatlarda da artış görülmüştü. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el piyasası için uzmanlardan açıklama geldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasası ne zaman düşer? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:56
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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?
Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

İkinci el araç fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirs pandemisi nedeniyle otomobil üretimi azalmıştı. Üretimin yüzde 18 oranında düşmesi ile birlikte ikinci el araç fiyatları da fırladı. Piyasadaki arzın talebi karşılaşamamasından dolayı fiyatlarda yukarı yönlü hareket sürüyor. Uzmanlar ikinci el araç fiyatları konusunda açıklamalarda bulundu. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasası ne zaman düşer? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?
Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak - Eylül dönemine ait verileri açıkladı. OSD'nin açıkladığı verilere göre otomobil üretimi geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 18 oranında azaldı. Pandemi dolayısıyla üretimin yavaşlaması, sıfır araçların ve buna bağlı olarak da ikinci el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?
Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

Sıfır araçlara talebin yüksek olması ve otomobil fabrikalarında üretimin azalması nedeniyle de araç almak isteyenler 2. el otomobil pazarına yöneldi. 2'inci el araç pazarında fiyatlar değişkenlik gösterirken galericiler ise üretimin eski haline dönmesiyle fiyatların düşmesini öngörüyor.

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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?
Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

Otomobil üretiminin azalmasının sıfır ve 2'inci el araçlarda fiyat artışına neden olduğunu belirten Galerici Faruk Ünal, piyasadaki arzın talebi karşılamadığı için vatandaşların sıfır yerine ikinci el araçlara yöneldi. Bu durum 2'inci el araçların fiyatlarının yükselmesine neden oldu. 2'inci el araç satışını sadece galericiler değil al-sat yapan kişilerde yapıyor, bu durum da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.

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Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?
Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

Pandemi dolayısıyla ilk olarak Çin'de araba parçası üreten fabrikalar üretime ara verdi, ardından Avrupa'da ve diğer bölgelerde üretim fabrikaları üretime ara verdi. Ocak ayından beri geçen seneye göre daha az araba üretilmesi fiyatların yükselmesine neden oldu. Üretim eski haline döndüğünde araç fiyatlarının normal düzeyde olmasını bekliyoruz" diye konuştu.