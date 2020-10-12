Satmadan bir kez daha düşünün! İkinci el araç fiyatları için uzmanlar tarih verdi! Araba piyasası ne zaman düşer?

Son dakika... İkinci el araç fiyatları ne zaman düşer? Koronavirüs salgını sonrası otomotiv piyasası da etkilenmişti. Otomobil üretiminin azalması ile birlikte vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Bu sebeple fiyatlarda da artış görülmüştü. Sıfır araç fiyatlarını geçen ikinci el piyasası için uzmanlardan açıklama geldi. Peki, ikinci el araç fiyatları ne zaman düşecek? Araba piyasası ne zaman düşer? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.10.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020 15:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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