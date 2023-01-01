ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?

"MÜŞTERİLERİMİZE VE ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE DESTEK OLUYORUZ"

Fiyat sabitleme kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel şunları söyledi:

Küresel dalgalanmaların da etkisiyle hem üreticiler hem perakendeciler hem de tüketiciler açısından, maliyetlerin ve dolayısıyla fiyatların yükseldiği zorlu bir yılı geride kaldı.