01 Ocak 2023, Pazar
ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile bir araya gelen 4 ulusal zincir marketin geneler müdürlerine yılbaşı zammı uyarısında bulunulmuştu. İlk hamle ŞOK Marketler'den geldi. Peki, ŞOK hangi ürünlerde fiyatları sabitledi? ŞOK fiyatı sabitlenen 1.000 ürün hangileri?
Giriş Tarihi: 01.01.2023 14:35
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