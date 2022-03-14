SON DAKİKA! Primi dolmayanlara erken emeklilik formülü! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren emeklilik ile ilgili yeni haber var. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir. İşte primi dolmayanlara erken emeklilik formülü.
Giriş Tarihi: 14.03.2022
06:54
Çalışanlar hizmet borçlanması yoluyla hem emekliliğini erkene çekebilir hem de gelirini artırabilir. Sigortalı olarak çalışmadan önce askerlik yapanlar prim günü eksik olmasa bile borçlanmaya gittiğinde emekliliğe hak kazanabilir. Bazıları için 1 günlük borçlanma emeklilik tarihini bir yıl öne çekebilir.
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Örneğin, 24 Kasım 1992'de 54 yaşında emekli olacak bir kişi bir günlük borçlanma ile sigorta başlangıcını 23 Kasım'a çektiğinde 53 yaşında emekli olabilir. Çalışırken doğum, askerlik başta olmak üzere hizmet borçlanmasına gitmek maliyeti düşürüyor. Ücret geliri elde edenler hizmet borçlanması için ödedikleri prim gelir vergisine esas kazançlarından düşülüyor.
Doğum, askerlik borçlanmasına gidenler ödediği tutarın yüzde 15'ini vergi indirimi yoluyla Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan talep edebiliyor. Borçlanma için 30 bin lira ödeyen bir çalışan 4 bin 500 lirasını vergi indirimi olarak geri alabilir. Son 5 yılda borçlanma yaptığı halde indirimden yararlanmayanlar da geriye dönük olarak bunu talep edebilir. Sadece primi ödenen borçlanma süreleri sigortalı hizmet olarak sayılıyor. En düşük borçlanma primi brüt asgari ücret üzerinden hesaplanıyor. Hizmet borçlanmasına ilişkin merak edilen soruların yanıtları şöyle:
KİMLER HİZMET BORÇLANMASI YAPABİLİR? Çalışılmayan sürelerdeki günlerin satın alınması anlamına geliyor. Sigortalının yanı sıra hak sahibi de borçlanmaya gidebilir. Sigortalı ya da hak sahibi ödenmeyen geçmişteki bazı süreleri primini yatırarak hizmetten saydırabiliyor.
Doğum veya analık izni, askerlik, doktora veya uzmanlık öğrenim dönemi, avukatlık stajı, yurtdışındaki göreve, grev ve lokavta geçen süreler borçlanılabilir. Bu yıl borçlanmada en düşük günlük prim 53 lira, en yüksek prim de 400 lira. Hizmet borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat yapılan başvuruların yanında online başvuru da tercih edilebilir.