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Türkiye Yüzyılı'nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı gün kaldı. Son viraja girilirken, Türkiye'ye 21 yılda çağ atlatan projelere imza atan AK Parti'nin yeni seçim beyannamesindeki vaatler de vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle vatandaşın cebine yansıyacak ekonomik vaatler beyannamede yer alırken "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" vurgusu ön plana çıkıyor. Kişi başı milli gelirin yükselmesi, istihdamda artış, turizmde rekor hedef gibi maddelerin yer aldığı beyannameyi, ahaber.com.tr olarak sizler için derledik. İşte 14 Mayıs sonrası atılacak önemli adımlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:25
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Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

Seçimlere sadece 2 hafta kaldı. 14 Mayıs'a doğru geri sayım devam ederken, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesindeki vaatler vatandaşlarda büyük heyecan uyandırdı. Özellikle ekonomi konusundaki hedefler ilgi çekerken, 5 yıllık planla hem gelirler artırılacak hem de yaşam standartları yükselecek. Beyannamede 2028 hedefi kişi başı milli gelir 16 bin dolar olarak belirtilirken, turizmden ihracata varana kadar birçok rekor hedef de belirlendi.

İşte o vaatler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

- Ülkemizin üst gelir grubuna yükselmesini sağlayacağız.

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Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

- Sürekli ve güçlü büyüme hedefiyle, Türkiye'nin önündeki fırsat penceresini kullanarak, 2024-2028 dönemi arasında yıllık ortalama yüzde 5,5 seviyesinde büyüme ile 2028 yıl sonunda 1,5 trilyon dolar milli gelir büyüklüğüne ve 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaşmayı hedefliyoruz.

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Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

- Finansal alanda yapacağımız yeniliklerle girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam edeceğiz. Gençler başta olmak üzere, iyi projesi olup sermayeye ihtiyaç duyan kesimleri güçlü bir şekilde teşvik edeceğiz.

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Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

- 2022 yılı sonu itibarıyla 32 milyon civarında olan toplam istihdamı 6 milyon artışla 2028 yıl sonunda 38 milyona yükselteceğiz. İşsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini sağlayacak, işsizlik oranını yüzde 7'nin altına indireceğiz.