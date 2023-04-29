29 Nisan 2023, Cumartesi
Türkiye Yüzyılı'nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı
14 Mayıs'ta yapılacak seçime sayılı gün kaldı. Son viraja girilirken, Türkiye'ye 21 yılda çağ atlatan projelere imza atan AK Parti'nin yeni seçim beyannamesindeki vaatler de vatandaşın ilgisini çekiyor. Özellikle vatandaşın cebine yansıyacak ekonomik vaatler beyannamede yer alırken "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" vurgusu ön plana çıkıyor. Kişi başı milli gelirin yükselmesi, istihdamda artış, turizmde rekor hedef gibi maddelerin yer aldığı beyannameyi, ahaber.com.tr olarak sizler için derledik. İşte 14 Mayıs sonrası atılacak önemli adımlar...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 11:25
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