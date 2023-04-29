Türkiye Yüzyılı’nda İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi! Başkan Erdoğan ve AK Parti’nin hazırlıkları tamam! İşte seçim sonrası planı

Seçimlere sadece 2 hafta kaldı. 14 Mayıs'a doğru geri sayım devam ederken, Başkan Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'nin seçim beyannamesindeki vaatler vatandaşlarda büyük heyecan uyandırdı. Özellikle ekonomi konusundaki hedefler ilgi çekerken, 5 yıllık planla hem gelirler artırılacak hem de yaşam standartları yükselecek. Beyannamede 2028 hedefi kişi başı milli gelir 16 bin dolar olarak belirtilirken, turizmden ihracata varana kadar birçok rekor hedef de belirlendi.

İşte o vaatler...