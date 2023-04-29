Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

"Doğalgaz Mayıs'ta bedava mı, ne zamana kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Doğal gazın 1 ay boyunca bedava olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini belirtti. Bu noktada vatandaşlar, doğalgaz hangi ayda ücretsiz? Kartlı sayaçlara ücretsiz doğalgaz verilecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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