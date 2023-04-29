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Haberler Galeri Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

"Doğalgaz Mayıs'ta bedava mı, ne zamana kadar?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Doğal gazın 1 ay boyunca bedava olacağını açıklayan Başkan Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazın ücretsiz verileceğini belirtti. Bu noktada vatandaşlar, doğalgaz hangi ayda ücretsiz? Kartlı sayaçlara ücretsiz doğalgaz verilecek mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:27
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Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

Bedava doğalgaz uygulaması, milyonların gündeminde. Başkan Erdoğan'ın verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin ardından konuya dair detaylar merak konusu oldu.Erdoğan, 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgulamıştı. Peki, bu ay doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz doğalgaz hakkında merak edilen soruların cevabı...

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Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Başkan Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

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Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

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Doğalgaz bu ay bedava mı, hangi ayda ücretsiz? Doğalgaz ABONELİK ÜCRETİ 2023! Kartlı sayaç...

25 METREKÜP DOĞAL GAZ KAÇ TL?

1 yıl boyunca aylık olarak 25 metreküp doğal gazın devlet tarafından karşılanmasıyla birlikte vatandaşın faturasına 125-150 liralık indirim yansıyacak. Bugünkü fiyatlarla 12 aylık katkı da hane başına 1.500 -1800TL civarında olacaktır.