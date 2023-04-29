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Haberler Galeri Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

Evini yenilemek isteyenlere devletten büyük destek! Yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. ' Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvruusu nasıl nereden yapılır, şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:00
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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

Yarısı Bizden kampanyası başvurusu hakkında detaylar arama motorlarında hız kazandı. Evini yenilemek isteyenler kampanyanın şartlarını merak ediyor. Konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyuran Bakan Murak Kurum'un açıklamaları sonrası vatandaşlar, Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranını sorguluyor. İşte, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası için gerekli şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasını hayata geçirdiklerini kaydeden ve evini parsel bazında kendisi dönüştürmek isteyenlere yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlayacaklarını belirten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Oturdukları evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşlarımızın ister yerinde, ister rezerv alanda dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız" demişti.

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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

100 METREKARE 2+1 DAİRELERDE 750 BİN TL

-100 metrekare 2+1 daire
-750 bin TL devletten
-Kalan tutara
-Yüzde 10 peşinat
-5 bin 625 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

120 METREKARE 3+1 DAİRELERDE 900 BİN TL

-120 metrekare 3+1 daire
-900 bin TL devletten
-Kalan tutara
-Yüzde 10 peşinat
-6 bin 750 TL'den başlayan taksitle 10 yıl vade

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Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyası 26 Nisan tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden gerçekleştirilen Yarısı Bizden kampanyasına ilk 2 günde rekor katılım gerçekleşti. Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için; e-Devlet ekranında "Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu" sekmesi üzerinden yapılan başvurularda başvuruların hak sahipleri tarafından yapılması gerekiyor. Ayrıca başvurularda bina fotoğrafının da sisteme yüklenilmesi talep ediliyor.

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