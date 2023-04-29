HaberlerGaleriYarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
Yarısı Bizden Kampanyası başvuru ekranı 2023! Kimler yararlanabilir, şartları neler? Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası kredi ve ödeme planı
Evini yenilemek isteyenlere devletten büyük destek! Yüzde 0.74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi kullanma imkanı sağlanacak. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları araştırıyor. ' Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini belirtti. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar, Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden Kampanyası başvruusu nasıl nereden yapılır, şartları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.04.2023 12:00Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 12:00