28 Mayıs 2023, Pazar
Türkiye Yüzyılı başlıyor! 85 milyon kazandı | AK Parti'den milyonlara müjde üstüne müjde | İşte yeni dönemin dev projeleri
14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı ezici üstünlükle Meclis'te çoğunluğu sağlarken, Başkan Erdoğan ise koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta fark attı. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi 28 Mayıs'ta yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13. Cumhurbaşkanı oldu. Tarihi seçim sonrası AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 7'den 70'e herkesi ilgilendiren müjdeler tekrar gündeme geldi. Peki AK Parti'nin seçim beyannamesinde neler var? Kime hangi müjde yer alıyor? İşte 85 milyonu ilgilendiren detaylar...
Giriş Tarihi: 28.05.2023 22:15
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