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Haberler Galeri Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Kızılay iş başvuru ilanları yayımlandı. İstanbul dahil birçok ile 15 farklı branşta sağlık çalışanı iş ilanları açıldı. Kızılay Sağlık, Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunuyor. Peki Kızılay iş başvuru nasıl yapılır? Kızılay başvuru şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:35
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Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Kızılay iş başvuru ilanları yayımlandı. İstanbul dahil birçok ile 15 farklı branşta sağlık çalışanı iş ilanları açıldı. Kızılay Sağlık, Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunuyor. Peki Kızılay iş başvuru nasıl yapılır? Kızılay başvuru şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

BAŞVURU ŞARTLARI!

Alımlara başvurmak isteyen adayların, Türk Kızılayı'nın resmi internet sitesinden ilgili başvuru adımlarını takip ederek başvuru yapacakları pozisyonun özel şartlarına ulaşması gerekmektedir.

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Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

PERSONEL ALIMLARI HANGİ KADROLARA OLACAK?

Ameliyathane Hemşiresi,

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi,

Servis Hemşiresi,

Hemşire,

Ebe

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Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman

Dermatoloji Uzmanı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı

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Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Hasta Hizmetleri Yöneticisi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı

Göz Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı