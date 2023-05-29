Kızılay İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 15 farklı branşta sağlık çalışanı alımı yapacak! İstanbul ve diğer illerde duyuruldu! Şartları neler? Hemşire, Ebe...

Kızılay iş başvuru ilanları yayımlandı. İstanbul dahil birçok ile 15 farklı branşta sağlık çalışanı iş ilanları açıldı. Kızılay Sağlık, Hastane ve Tıp Merkezlerinde toplam 1500' e yakın çalışanıyla hizmet sunuyor. Peki Kızılay iş başvuru nasıl yapılır? Kızılay başvuru şartları neler? İşte kontenjan ve branşlar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.05.2023 11:32 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 11:35 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL