24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu kapsamında "Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ve Arjantin'in birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretileceğini söyledi. Bu kapsamda iki ülke GSATCOM adında bir şirket kurdu.

AA
Giriş Tarihi: 24.06.2022 19:04
  • 1
  • 28
Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Duhau Sarayı-Park Hyatt Buenos Aires Otel'de düzenlenen panele Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Dr. Çağatay Özdemir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Oğuz Güner, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay ile çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Moderatörlüğünü SETA Vakfı Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın üstlendiği panelde, Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ece Baban, Arjantin Uluslararası İlişkiler Konseyi (CARI) Genel Sekreteri Büyükelçi Ricardo Lagorio, CARI Uluslararası Organizasyonlar Komitesi Direktörü Raul Ricardes ve Buenos Aires Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Julio Burdman tarafından BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) küresel sorunlarla mücadelede yetersizliği ve buna yönelik atılabilecek adımlar ele alındı.

  • 3
  • 28
Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Panelde, BMGK'nin dünyada son dönemlerde baş gösteren sıkıntılara çözüm bulma konusunda etkisizliğinin yanı sıra BMGK daimi üyelerinin sıkıntının bir tarafı olduğu takdirde bunun çözümünün son derece güçleştiği, BMGK ile BM'nin sisteminin dünyanın mevcut durumu karşısında reformlara ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

  • 4
  • 28
Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ile Arjantin arasında mükemmel bir ilişkinin olduğunu ve ikili ilişkilerin artarak iki ülkeye katkı sağlamasını beklediğini söyledi.

  • 5
  • 28
Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu: Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu panelin ardından Büyükelçi Altay ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir, gazetecilerin sorularını yanıtladı.