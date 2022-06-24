Türkiye ve Arjantin bir arada! Birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretecekler

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Reformu kapsamında "Uluslararası Düzenin Yeniden İnşasına Yönelik Bir Yaklaşım" konulu bir konferans gerçekleştirildi. Etkinlikte Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Türkiye ve Arjantin'in birlikte değeri 200 milyon doları bulan iletişim uydusu üretileceğini söyledi. Bu kapsamda iki ülke GSATCOM adında bir şirket kurdu.

AA Giriş Tarihi: 24.06.2022 19:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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