HaberlerGaleri700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...
700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...
İlave tediye ödemeleri için beklenen son dakika açıklaması geldi. Binlece kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemeleri için ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda işçi statüsünde çalışanlar için 2022 yılında yapılacak ilave tediye ödemeleri detaylarını haberimizde derledik. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İlave tediye ödemelerinden kimler yararlanabilir?