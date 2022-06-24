700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

2022 yılı için ilave tediye ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. 23 Haziran Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete ile ilave tediye ödemelerinin birinci ve ikinci yarısı için ödeme takvimi netleşti. Yayımlanan karar sonrasında 700 bini aşkın işçi tediye ödemelerinden yararlanacak. Hal böyle olunca,"İlave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemelerinden kimler yararlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2022 yılı ilave tediye ödemeleri için takvim...