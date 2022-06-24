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Haberler Galeri 700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete'de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

İlave tediye ödemeleri için beklenen son dakika açıklaması geldi. Binlece kamu işçisini ilgilendiren ilave tediye ödemeleri için ödeme tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılında yapılacak ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamuda işçi statüsünde çalışanlar için 2022 yılında yapılacak ilave tediye ödemeleri detaylarını haberimizde derledik. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İlave tediye ödemelerinden kimler yararlanabilir?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2022 18:42 Güncelleme Tarihi: 24.06.2022 18:42
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700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

2022 yılı için ilave tediye ödemeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. 23 Haziran Perşembe günü yayımlanan Resmi Gazete ile ilave tediye ödemelerinin birinci ve ikinci yarısı için ödeme takvimi netleşti. Yayımlanan karar sonrasında 700 bini aşkın işçi tediye ödemelerinden yararlanacak. Hal böyle olunca,"İlave tediye ödemeleri ne zaman? İlave tediye ödemelerinden kimler yararlanacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2022 yılı ilave tediye ödemeleri için takvim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

İLAVE TEDİYE ALACAĞI ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı kanun kapsamındaki kurumlarda çalışan işçilere 2022 yılında verilecek olan ilave tediye alacağı 1. ve 2. Ödeme tarihleri şu şekilde açıklandı;

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700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

Birinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 4 Temmuz 2022 Pazartesi

İkinci yarı ilave tediye ödemeleri tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma

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700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ KİMLERE YAPILIR, NE KADAR?

İlave tediye ödemeleri senede iki defa olmak kaydıyla genel ve katma bütçeli kamu kurumlarında çalışanlara, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ile Belediyelerde görevli olan işçi statüsündekilere ödenir.

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700.000 işçinin yüzü gülecek! Resmi Gazete’de yayımlandı, tarih belli oldu! Minimum 2.168 TL yatırılacak! 1. ve 2. ödeme tarihi...

İlave tediye ödemeleri personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında denk olarak ödenir.